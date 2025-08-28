Dečaka udarila struja kad se popeo na vagon u stanici Pančevački most, teško povređen

Jedan dečak teško je povređen danas oko 12.30h od strujnog udara iz mreže iznad pruge u železničkoj stanici Pančevački most u Beogradu, saopštilo je preduzeće "Infrastrukture železnica Srbije".

"Dečak se popeo na elektromotornu garnituru, koja je stajala na takozvanom Dunavskom koloseku, i tom prilikom doživeo strujni udar iz kontaktne mreže iznad pruge. Drugi dečak koji je sa njim bio u društvu, prema izjavama očevidaca, nije povređen", navode u saopštenju. Na mesto nesreće izašli su policija i vatrogasci, kao i stručne službe Infrastrukture železnica Srbije. Na zahtev vatrogasaca, napon u kontaktnoj mreži iznad oba koloseka na pruzi Beograd Centar -