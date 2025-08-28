Obnovljene isporuke sirove nafte u Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Obnovljene isporuke sirove nafte u Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba

Isporuke ruske sirove nafte u Mađarsku i Slovačku putem naftovoda Družba su obnovljene nakon što je naftovod pre nekoliko dana bio oštećen u ukrajinskim napadima.

To je potvrdila mađarska naftna kompanija MOL, ne navodeći više detalja. Slovačka ministarka ekonomije, Denisa Sakova, izrazila je nadu da će operacije ostati stabilne i da neće doći do daljih napada na energetsku infrastrukturu. U međuvremenu, Mađarska je odlučila da zabrani ulazak u zemlju komandantu ukrajinske vojne jedinice koja je nedavno napala naftovod Družba, objavio je ministar spoljnih poslova te zemlje, Peter Sijarto. U saopštenju je naveo da je napad na
Ključne reči

NaftovodSlovačkaMađarskanafta

