Obnovljene isporuke sirove nafte u Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba

Isporuke ruske sirove nafte u Mađarsku i Slovačku putem naftovoda Družba su obnovljene nakon što je naftovod pre nekoliko dana bio oštećen u ukrajinskim napadima.

To je potvrdila mađarska naftna kompanija MOL, ne navodeći više detalja. Slovačka ministarka ekonomije, Denisa Sakova, izrazila je nadu da će operacije ostati stabilne i da neće doći do daljih napada na energetsku infrastrukturu. U međuvremenu, Mađarska je odlučila da zabrani ulazak u zemlju komandantu ukrajinske vojne jedinice koja je nedavno napala naftovod Družba, objavio je ministar spoljnih poslova te zemlje, Peter Sijarto. U saopštenju je naveo da je napad na