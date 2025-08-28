Vlada ograničila marže na najviše 20 odsto u narednih šest meseci

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom se u trgovinskim lancima od 1. septembra u narednih šest meseci ograničavaju marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana.

Uredbom će marže biti ograničene na najviše 20 odsto, za proizvode svrstane u 23 kategorije. Među proizvodima koji će biti jeftiniji su mleko i mlečni prozvodi, mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića, kafa i čaj, sveže voće i povrće, prerada voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznuti proizvodi, sveže i prerađeno meso, sveža i prerađena riba, slani konditori, slatki konditori i cerealije, šećer i med, brašno i testenine, ulja i masti, sirće, pirinač, so