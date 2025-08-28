AMSS: Pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i u gradovima

AMSS: Pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i u gradovima

Saobraćaj je pojačan na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina i povremeno na graničnim prelazima, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije.

Putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš prilikom izlaza Srbije zadržavaju oko 45 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene, AMSS savetuje vozačima češće pauze tokom voznje i izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana.
