Nemačka: navodno identifikovani saboteri iz Ukrajine koji su oštetili „Severni tok”

Nemački istražitelji su navodno identifikovali sve sabotere koji stoje iza eksplozija koje su oštetile gasovode Severni tok i Severni tok 2, preneli su danas nemački mediji.

U zajedničkoj istrazi koju su sproveli listovi Cajt, Zidojče Cajtung i televizija ARD, navodi se da su nemačke bezbednosne službe precizno identifikovale sve članove grupe odgovorne za sabotažu Severnog toka. Nemački mediji navode da je identifikovano sedam osumnjičenih, za kojima su izdati nalozi za hapšenje, prenosi TASS. Cajt ističe da su šestorica od sedmoro osumnjičenih državljani Ukrajine, a da je sedmi osumnjičeni preminuo u decembru 2024. tokom vojnih