Merc, Makron i Tusk u Kišinjevu pružili podršku Moldaviji u pristupanju EU: "Evropa će biti jača sa njom"

Blic pre 1 sat
Merc, Makron i Tusk u Kišinjevu pružili podršku Moldaviji u pristupanju EU: "Evropa će biti jača sa njom"

Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednici Francuske i Poljske, Emanuel Makron i Donald Tusk tokom prisustvovanja obeležavanja Dana nezavisnostu Moldavije irazili su podršku priključenju Moldavije Evropskoj uniji i da će pružiti tehničku i diplomatsku podršku Moldaviji u zaštiti od hibridnih napada iz Rusije.

- Slavimo činjenicu da je Moldavija odlučila da sledi put Evropske unije. Vrata EU su otvorena. Dobro znamo koliko Moldavija trpi zbog ruske agresije na Ukrajinu - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Makronom, Tuskom i predsednicom Moldavije Majom Sandu. Makron je naveo da će njegova zemlja nastaviti da podržava evropski put Republike Moldavije i da če učiniti Moldaviju poznatijom unutar Evropske unije, prenosi rumunski Juronjuz. - Prošle
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Merc: "Kapitulacija Ukrajine bi samo dala Putinu vremena da se pripremi za sledeći rat"

Merc: "Kapitulacija Ukrajine bi samo dala Putinu vremena da se pripremi za sledeći rat"

Telegraf pre 3 sata
"Putin će iskoristiti vreme da se pripremi za sledeći rat": Merc o mogućem scenariju kapitulacije Ukrajine

"Putin će iskoristiti vreme da se pripremi za sledeći rat": Merc o mogućem scenariju kapitulacije Ukrajine

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEURusijaPoljskaMoldavijaEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

"Glavni je na pregovaračkom stolu": Meloni: Saveznici razmatraju italijanski predlog o garancijama za Ukrajinu

"Glavni je na pregovaračkom stolu": Meloni: Saveznici razmatraju italijanski predlog o garancijama za Ukrajinu

Blic pre 17 minuta
Szo: Bolesti i glad u Gazi će rasti ukoliko se ne uklone sve prepreke Izraela

Szo: Bolesti i glad u Gazi će rasti ukoliko se ne uklone sve prepreke Izraela

Blic pre 57 minuta
Impozantna građevina u Kini: Najviši most na svetu preko kanjona Huađang uspešno prošao test opterećenja

Impozantna građevina u Kini: Najviši most na svetu preko kanjona Huađang uspešno prošao test opterećenja

Kurir pre 1 sat
U izraelskom napadu kod Damaska poginulo osam sirijskih vojnika

U izraelskom napadu kod Damaska poginulo osam sirijskih vojnika

Politika pre 1 sat
Merc, Makron i Tusk u Kišinjevu pružili podršku Moldaviji u pristupanju EU: "Evropa će biti jača sa njom"

Merc, Makron i Tusk u Kišinjevu pružili podršku Moldaviji u pristupanju EU: "Evropa će biti jača sa njom"

Blic pre 1 sat