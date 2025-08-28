Merc, Makron i Tusk u Kišinjevu pružili podršku Moldaviji u pristupanju EU: "Evropa će biti jača sa njom"

Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednici Francuske i Poljske, Emanuel Makron i Donald Tusk tokom prisustvovanja obeležavanja Dana nezavisnostu Moldavije irazili su podršku priključenju Moldavije Evropskoj uniji i da će pružiti tehničku i diplomatsku podršku Moldaviji u zaštiti od hibridnih napada iz Rusije.

- Slavimo činjenicu da je Moldavija odlučila da sledi put Evropske unije. Vrata EU su otvorena. Dobro znamo koliko Moldavija trpi zbog ruske agresije na Ukrajinu - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Makronom, Tuskom i predsednicom Moldavije Majom Sandu. Makron je naveo da će njegova zemlja nastaviti da podržava evropski put Republike Moldavije i da če učiniti Moldaviju poznatijom unutar Evropske unije, prenosi rumunski Juronjuz. - Prošle