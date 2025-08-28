Evropska trojka u Kišnjevu: Merc, Makron i Tusk podržali Moldaviju u pristupanju EU

Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednici Francuske i Poljske, Emanuel Makron i Donald Tusk tokom prisustvovanja obeležavanja Dana nezavisnostu Moldavije irazili su danas podršku priključenju Moldavije Evropskoj uniji i da će pružiti tehničku i diplomatsku podršku Moldaviji u zaštiti od hibridnih napada iz Rusije. "Danas slavimo činjenicu da je Moldavija odlučila da sledi put Evropske unije. Vrata EU su otvorena. Dobro znamo koliko Moldavija trpi zbog ruske