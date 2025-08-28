Merc: "Kapitulacija Ukrajine bi samo dala Putinu vremena da se pripremi za sledeći rat"

Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je danas da bi kapitulacija Ukrajine samo dala ruskom predsedniku Vladimiru Putinu vremena da se pripremi za sledeći rat. "Ovaj rat mora da se završi.

Ali ne po svaku cenu. Ne želimo da Ukrajina kapitulira. Takva kapitulacija će samo dati Rusiji vremena, a Putin će iskoristiti to vreme da se pripremi za sledeći rat", rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i moldavskom predsednicom Majom Sandu u Kišinjevu, prenosi Gardijan. On je naglasio da su "vrata Evropske unije otvorena" za Moldaviju i obećao da će nastaviti da