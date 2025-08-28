Brnabićeva sa Kopmanom: Od ključnog značaja da Srbija otvori Klaster 3 do kraja godine

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom i tom prilikom istakla da bi eventualno neotvaranje Klastera 3 imalo izuzetno negativan uticaj na evrointegracije Srbije.

Sagovornici su se saglaili da je od ključnog značaja da Srbija otvori Klaster 3 do kraja ove godine, saopštili su iz Narodne skupštine. Brnabićeva je izrazila zadovoljstvo što vidi Kopmana u Beogradu i istakla da je njegova podrška u konkretnim koracima Srbije na putu ka Evropskoj uniji od izuzetnog značaja. Na sastanku je bilo reči o izboru članova novog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) kao i o nacrtu izmene Zakona o jedinstvenom biračkom
