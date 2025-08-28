Brnabić i Kopman o ključnim reformama i evrointegracijama

Predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, razgovarala je s generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, Gertom Janom Kopmanom, o važnim pitanjima za evropske integracije Srbije.

Glavne teme bile su izbor novog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i nacrt izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Obe strane su se složile da je ključno da Srbija otvori Klaster 3 do kraja godine, dok je Brnabić naglasila da bi neuspeh u tome imao izuzetno negativan uticaj na ceo proces. Brnabić i Kopman su razmotrili i geopolitičku situaciju, ističući značaj očuvanja mira i stabilnosti za razvoj Srbije i celog regiona. Sastanku je