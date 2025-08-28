Šta je zvaničnik EK predočio poslanicima opozicije?

Predstavnici više parlamentarnih opozicionih stranaka razgovarali su 28. avgusta sa sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopmanom koji boravi u radnoj poseti Beogradu.

Sastanak je trajao oko sat vremena. Kako tvrde sagovornici Danasa, utisak je da su Kompan i predstavnici EU, razumeli situaciju u kojoj se Srbija nalazi, ali i da veruju da je i dalje moguć institucionalni izlaz iz krize i to kroz dijalog. Stav opozicije bio je da spiralu nasilja koju sprovodi Vučićev režim mogu da zaustave samo fer i pošteni izbori.