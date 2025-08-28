Kod Filozofskog mirno, ispred ulaza u zgradu dvojica pripadnika policije

NOVI SAD - Kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde su učesnici neprijavljenog skupa sinoć napali policiju, jutros je mirno, a ispred glavnog ulaza na fakultet stoje dvojica pripadnika policije sa štitovima.

U Ulici Zorana Đinđića parkiran je automobil sa pripadnicima saobraćajne policije i jedan policijski kombi. Ispred fakulteta jutros nema studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju. Učesnici sinoćnjeg neprijavljenog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta su nešto posle 22 časa napali policiju pokušavajući da nasilno uđu u zgradu fakulteta, koju posle poziva dekana u utorak obezbeđuju pripadnici MUP-a. Učesnici skupa su pokušali da nasilno uđu u zgradu nakon