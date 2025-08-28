Pojačan saobraćaj na putevima, duža čekanja na granicama

Saobraćaj u Srbiji je pojačan na glavnim putnim pravcima i u gradskim sredinama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači se povremeno duže zadržavaju i na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko 45 minuta. Teretni saobraćaj je usporen, pa kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati. AMSS podseća da su u toku radovi na brojnim deonicama. Zbog najavljenih visokih temperatura, savetuje se češće pravljenje pauza tokom vožnje, uz izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana.