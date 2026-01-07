Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Beta pre 11 minuta

Žena, starosti 55 godina, kojoj je petarda noćas povredila oko, prevezena je u Očnu kliniku na Zvezdari, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Kako je navedeno, to se dogodilo u Kneževcu, dvadesetak minuta pre 22.00 časa.

Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesu, u kojima nije bilo povređenih, ili su konstatovane lakše povrede.

Ukupno je noćas intervenisano 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu je intervenisano 12 puta.

(Beta, 07.01.2026)

Beta pre 11 minuta
