Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom

Danas pre 15 minuta  |  Beta
Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom

Žena, starosti 55 godina, kojoj je petarda noćas povredila oko, prevezena je u Očnu kliniku na Zvezdari, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Kako je navedeno, to se dogodilo u Kneževcu, dvadesetak minuta pre 22.00 časa. Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesu, u kojima nije bilo povređenih, ili su konstatovane lakše povrede. Ukupno je noćas intervenisano 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu je intervenisano 12 puta.
