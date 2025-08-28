"Srpska će odluke izvoditi iz referenduma": Stevandić poručio da će RS izjaviti veliko ne Kristijanu Šmitu

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, komentarišući odluku Centralne izborne komisije o prevremenim izborima, izjavio je da će Srpska svoje postupke izvoditi iz referenduma zakazanog za 25. oktobar.

Foto D. Gavrić Stevandić je rekao da je očigledno da je odluka donesena preglasavanjem, te da i oni koji su je doneli nisu sigurni u njenu ispravnost. - Kada obavimo razgovor među institucijama u Republici Srpskoj zauzećemo i zvaničan stav, a do toga imamo zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Uostalom, mi ćemo svoje postupke izvoditi iz referenduma koji smo zakazali 25. oktobra - naglasio je Stevandić, prenosi RTRS. Kovačević: Srpska će ove godine na