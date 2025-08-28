"Srpska će odluke izvoditi iz referenduma": Stevandić poručio da će RS izjaviti veliko ne Kristijanu Šmitu

Večernje novosti pre 23 minuta
"Srpska će odluke izvoditi iz referenduma": Stevandić poručio da će RS izjaviti veliko ne Kristijanu Šmitu

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, komentarišući odluku Centralne izborne komisije o prevremenim izborima, izjavio je da će Srpska svoje postupke izvoditi iz referenduma zakazanog za 25. oktobar.

Foto D. Gavrić Stevandić je rekao da je očigledno da je odluka donesena preglasavanjem, te da i oni koji su je doneli nisu sigurni u njenu ispravnost. - Kada obavimo razgovor među institucijama u Republici Srpskoj zauzećemo i zvaničan stav, a do toga imamo zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Uostalom, mi ćemo svoje postupke izvoditi iz referenduma koji smo zakazali 25. oktobra - naglasio je Stevandić, prenosi RTRS. Kovačević: Srpska će ove godine na
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Centralna izborna komisija BiH: Prevremeni izbori za predsednika RS 23. novembra; Dodik: SNSD neće izaći na izbore

Centralna izborna komisija BiH: Prevremeni izbori za predsednika RS 23. novembra; Dodik: SNSD neće izaći na izbore

RTS pre 3 minuta
Stevandić: Srpska će svoje postupke izvoditi iz referenduma zakzanog za 25. oktobar

Stevandić: Srpska će svoje postupke izvoditi iz referenduma zakzanog za 25. oktobar

RTV pre 23 minuta
Prevremeni izbori za predsednika RS 23. novembra, rasprava o kandidatima i ustavnosti

Prevremeni izbori za predsednika RS 23. novembra, rasprava o kandidatima i ustavnosti

Serbian News Media pre 43 minuta
Pala odluka: Raspisani prevremeni izbori u BiH

Pala odluka: Raspisani prevremeni izbori u BiH

Večernje novosti pre 8 minuta
CiK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

CiK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

RTV pre 1 sat
CIK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

CIK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

Beta pre 1 sat
CIK odlučio: Predsednički izbori u Republici Srpskoj 23. novembra

CIK odlučio: Predsednički izbori u Republici Srpskoj 23. novembra

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBosna i HercegovinaReferendumIzboriBIh

Svet, najnovije vesti »

Centralna izborna komisija BiH: Prevremeni izbori za predsednika RS 23. novembra; Dodik: SNSD neće izaći na izbore

Centralna izborna komisija BiH: Prevremeni izbori za predsednika RS 23. novembra; Dodik: SNSD neće izaći na izbore

RTS pre 3 minuta
Jedan od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata

Jedan od najsmrtonosnijih ruskih udara na Kijev od početka rata

BBC News pre 3 minuta
Erdogan: Ankara spremna da pomogne u održavanju pregovora Rusije i Ukrajine

Erdogan: Ankara spremna da pomogne u održavanju pregovora Rusije i Ukrajine

RTV pre 8 minuta
Stevandić: Srpska će svoje postupke izvoditi iz referenduma zakzanog za 25. oktobar

Stevandić: Srpska će svoje postupke izvoditi iz referenduma zakzanog za 25. oktobar

RTV pre 23 minuta
Američki bombarder se zamalo sudario s dva komercijalna aviona

Američki bombarder se zamalo sudario s dva komercijalna aviona

N1 Info pre 3 minuta