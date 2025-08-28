Mali: Uredba Vlade o ograničavanju trgovačkih marži obuhvatiće 20.000 proizvoda

Zoom UE pre 24 minuta
Mali: Uredba Vlade o ograničavanju trgovačkih marži obuhvatiće 20.000 proizvoda

Vlada Srbije danas donosi Uredbu o ograničavanju trgovačkih marži, potvrdio je za RTS ministar finansija Siniša Mali. Prema njegovim rečima od ponedeljka će oko 20.000 prozvoda imati nižu cenu.

Ministar finansija kaže da je uredba o snižavanju trgovačkih marži rezultat razgovora sa predstavnicima trgovačkih lanaca. „Nismo izašli sa ovim merama protiv trgovinskih lanaca već smo seli sa njima i postigli konačan odgovor. Ne radimo protiv bilo koga, nikome nije cilj da uništava svoju privredu. Od 1. septembra svi će moći da vide da li će ova mera dati rezultate. Tržišna inspelcija biće zadužena za kontrolu“, rekao je ministar finansija za RTS. RTS
