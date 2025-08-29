Loša vest za Nemačku Inflacija raste

Alo pre 1 sat
Loša vest za Nemačku Inflacija raste

Godišnja stopa inflacije u Nemačkoj, prema preliminarnim podacima, porasla je u avgustu sa julskih dva odsto na 2,2 odsto, objavio je danas Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Cene roba su ubrzale rast sa julskih jedan odsto na 1,3 odsto međugodišnje, nakon što su cene hrane porasle za 2,5 odsto, bržim tempom u odnosu na julskih 2,2 odsto. Pored toga cene energije su pale za 2,4 odsto međugodišnje, sporijim tempom nego u julu kada je pad iznosio 3,4 odsto. Stopa inflacije u nemačkom sektoru usluga iznosi 3,1 odsto, isto kao prošlog meseca, dok se bazna inflacija zadržala na 2,7 odsto. Na mesečnom nivou, potrošačke cene u Nemačkoj su
