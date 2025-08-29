Dačiću poslata koverta s tri metka, policija našla pošiljaoca
Beta pre 59 minuta
Policija je identifikovala i našla lice koje je poslalu kovertu s tri metka naslovljenu na ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, saopštio je MUP.
Navodi se da je pošiljka juče "uočena" prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije.
"Prilikom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, u koverti su pronađena tri metka", piše u saopštenju.
Policija je utvrdila da je pošiljka predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.
"Dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Srbije", piše u saopštenju tog resora.
(Beta, 29.08.2025)