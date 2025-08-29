Bela kuća saopštila: Tramp će se obratiti Generalnoj skupštini UN 23. septembra

Američki predsednik Donald Tramp otputovaće u Njujork 22. septembra, gde će se narednog dana obratiti Generalnoj skupštini UN, saopštila je Bela kuća.

Tramp se obratio GS UN tri puta tokom svog prvog mandata u Beloj kući, a poslednji put 2019. godine. Poslednje godine svog prvog mandata, predsednik SAD se u Njujorku nije pojavio lično, već je na sednici pušten video-snimak Trampovog obraćanja iz Vašingtona. (Tanjug)