Bela kuća saopštila: Tramp će se obratiti Generalnoj skupštini UN 23. septembra

Blic pre 2 sata
Američki predsednik Donald Tramp otputovaće u Njujork 22. septembra, gde će se narednog dana obratiti Generalnoj skupštini UN, saopštila je Bela kuća.

Tramp se obratio GS UN tri puta tokom svog prvog mandata u Beloj kući, a poslednji put 2019. godine. Poslednje godine svog prvog mandata, predsednik SAD se u Njujorku nije pojavio lično, već je na sednici pušten video-snimak Trampovog obraćanja iz Vašingtona. (Tanjug)
Telegraf pre 12 minuta
