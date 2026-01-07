UKRAJINSKA KRIZA:Lavrov: Zapad je dozvolio "sramotne situacije" pokušavajući da izoluje Rusiju; Zelenski: Tokom pregovora u Parizu o Ukrajini biće pokrenuta pitanja teritorija

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Saveznici okupljeni u "Koaliciji voljnih" u Parizu potpisali su zajedničku izjavu "Pouzdane bezbednosne garancije za snažan i trajan mir u Ukrajini", koje će biti aktivirane nakon prekida vatre. Predsednik Rusije Vladimir Putin dočekao je Božić zajedno sa vojnicima i njihovim porodicama i poručio da "vojnici brane domovinu" i da je "njihova misija sveta".

Saveznici Ukrajine mogli bi u narednim danima napraviti odlučujući korak ka mirovnom rešenju, nakon što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri NATO Metju Vitaker izjavio da su blizu finalizacije okvira za budući mirovni sporazum sa Rusijom. U fokusu razgovora su bezbednosne garancije za Kijev, koje bi trebalo da obezbede dugoročnu podršku Ukrajini u slučaju novih pretnji. U Parizu je održan samit "Koalicije voljnih", na kojem je više od 27 lidera razmatralo