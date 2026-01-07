Peking oštro odbacuje zahteve SAD: Venecuela je suverena država

Venecuela ima suverenitet nad svojim prirodnim resursima i ekonomskom delatnošću, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning, komentarišući izveštaje o zahtevima SAD da Karakas prekine saradnju sa više zemalja, uključujući Rusiju i Kinu.

„Venecuela je suverena država sa punim i stalnim suverenitetom nad svojim prirodnim resursima i celokupnom ekonomskom delatnošću“, izjavila je Mao Ning odgovarajući na molbu da prokomentariše navedene izveštaje. Ona je naglasila da postupci SAD prema Venecueli predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, ozbiljno zadiranje u suverenitet te zemlje i nanošenje značajne štete pravima venecuelanskog naroda. „Kina to odlučno osuđuje“, dodala je Mao Ning. Mao Ning
