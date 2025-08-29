Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno produžio mirovnu misiju u Libanu do kraja 2026. godine

Blic pre 2 sata
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno produžio mirovnu misiju u Libanu do kraja 2026. godine

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je jednoglasno produžio mirovnu misiju u Libanu do 31. decembra 2026. godine, kada ce operacija započeti jednogodišnje "uredno i bezbedno povlačenje i smanjenje broja vojnika", preneo je Rojters.

U Rezoluciji koju je usvojio SBUN poziva se na okončanje UNIFIL-ovih operacija krajem 2026. godine, sa planom za povlačenje 10.800 vojnih i civilnih pripadnika i opreme, koji bi trebalo da traje godinu dana, u saradnji sa libanskom vladom. Navodi se da je glavni cilj da libanska vlada postane "jedini garant bezbednosti" u južnom Libanu, severno od granice poznate kao Plava linija, koju su postavile UN. U rezoluciji se takođe poziva Izrael da povuče svoje trupe
