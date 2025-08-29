UN izglasale okončanje misije UN u južnom Libanu posle pet decenija

Savet bezbednosti UN jednoglasno je u večeras izglasao okončanje mandata mirovnih snaga UN u južnom Libanu, nakon skoro pet decenija, a na zahtev SAD i Izraela.

Mandat ovih snaga, poznatih kao UNIFIL, prestaje krajem 2026. godine. UNIFIL je osnovan da nadgleda povlačenje izraelskih trupa iz južnog Libana nakon izraelske invazije 1978. godine. Misija je proširena nakon jednomesečnog rata 2006. godine između Izraela i militantne palestinske grupe Hezbolah, s kojom je Izrael sada ponovo u ratu na teritoriji Gaze. Rezolucijom se okončava mandat UNIFIL-a i obustavljaju njegove operacije krajem 2026. godine. Proces povlačenja