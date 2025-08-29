Bujanovac, Niš, 29. avgust 2025. – U atmosferi serijskih napada na novinare i profesiju, stigle su i pretnje smrću redakciji Južnih vesti, partnerskog medija Bujanovačkih, a pominje se streljanje i napad nožem.

Tražimo poštovanje zakona države Srbije i procesuiranje pretnji, objavile su Južne vesti. Neznani “junak”, naravno nepotpisan, uputio je danas pretnje smrću redakciji ispod vesti “Nišlija u gradskom prevozu pretio nožem sugrađaninu” i „Indeks je jači od policijskog pendreka“ – niški studenti pružili podršku kolegama u Novom Sadu. Bolje da si otišao u Južne vesti, degeneriku. Zreli ste za streljanje. Anonimne kukavice su se osilile u poslednje vreme u pretnjama