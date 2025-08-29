„Bila je ministar samo na papiru“: Sagovornici Danasa o kritici Danice Grujičić na račun Ministarstva zdravlja

Danas pre 54 minuta  |  R. Marković
„Bila je ministar samo na papiru“: Sagovornici Danasa o kritici Danice Grujičić na račun Ministarstva zdravlja

Bivša ministarka zdravlja Danica Grujičić, koja je bila prva na listi SNS, sada kritikuje upravo tu vlast.

Smatra da bi bilo lekovito da taj režim padne, ocenjujući stanje u zdravstvu kao zabrinjavajuće. Za Ministarstvo zdravlja kaže da je u njemu “ozbiljan javašluk”, gde zaposleni nemaju pojima ni o čemu. Istaknuti lekari, sagovornici Danasa, zameraju što se Danici Grujičić posle svega daje medijski prostor, budući da je, kako kažu, bila deo te priče i da iz ministarske fotelje ništa nije uradila. Podsetimo, govoreći za „Podkast TV“ portala Simptom, predsednica pokreta
