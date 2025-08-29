Studenti: 16 minuta tišine, pa čekanje odluke o produžetku pritvora odgovornih za pad nadstrešnice

Studenti Pravnog fakulteta najavili su da će danas u 11.52 održati 16 minuta tišine za poginule u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu ispred Višeg suda u Ustaničkoj ulici, a posle toga će čekati odluku o produženju pritvora uhapšenima u slučaju pada nadstrešnice.

U objavi na Instagramu se navodi da u nedelju ističe 30 dana pritvora uhapšenima za pad nadstrešnice i da će oni posle 16 minuta tišine ostati da sačekaju odluku sudije o produženju pritvora. Čvrsto verujemo da će sudija za prethodni postupak, kao i do sada, raditi po zakonu i okrivljenima u ovom predmetu produžiti pritvor za još 30 dana, naveli su studenti. Oni su dodali da su tu da podrže svaku ispravnu odluku tužioca i sudija koji, „uprkos pritiscima vlasti“,
Novi Sad

