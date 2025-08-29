Svi privedeni pušteni da se brane sa slobode, hitna pomoć izašla iz zgrade suda (FOTO i VIDEO)
Moj Novi Sad pre 4 sati
Odbornik u Skupštini Novog Sada Miša Bačulov saslušan je danas u tužilaštvu, posle čega je izašao na slobodu.
Iako je tužilac tražio da mu se odredi pritvor, sudija to nije prihvatio. Bačulova su ispred tužilaštva dočekali građani. – Nemoj da je neko spustio tenzije... Sve što oni imaju je laž. Mi imamo istinu, a istina uvek pronađe put. Idemo dalje – poručio je okupljenima. On je bio uhapšen zbog navodnog napada na policiju na protestu ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 26. avgusta. Nakon Bačulova, pred građanima se pojavio i Miloš Marković koji je takođe pušten da