Svi privedeni pušteni da se brane sa slobode, hitna pomoć izašla iz zgrade suda (FOTO i VIDEO)

Odbornik u Skupštini Novog Sada Miša Bačulov saslušan je danas u tužilaštvu, posle čega je izašao na slobodu.

Iako je tužilac tražio da mu se odredi pritvor, sudija to nije prihvatio. Bačulova su ispred tužilaštva dočekali građani. – Nemoj da je neko spustio tenzije... Sve što oni imaju je laž. Mi imamo istinu, a istina uvek pronađe put. Idemo dalje – poručio je okupljenima. On je bio uhapšen zbog navodnog napada na policiju na protestu ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 26. avgusta. Nakon Bačulova, pred građanima se pojavio i Miloš Marković koji je takođe pušten da