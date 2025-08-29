Sud odbio da odredi pritvor Bačulovu, osumnjičenom da je predvodio napad na policiju

RTS pre 4 sati
Sud je odbio predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da odredi pritvor do 30 dana odborniku u Skupštini Novog Sada i predsedniku grupe građana "Budi heroj" Miši Bačulovu, osumnjičenom da je 27. avgusta na neprijavljenom skupu kod Filozofskog fakulteta predvodio napad na policijske službenike.

Rešenjem sudije za prethodni postupak tog suda odbijen je predlog za određivanje pritvora osumnjičenom, te je određeno da se on pusti na slobodu, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Miša Bačulov je osumnjičen da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. MUP je ranije saopštio da je Bačulov osumnjičen da je 27. avgusta na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta predvodio napad na policijske službenike i da
