Tužilaštvo u Novom Sadu: Bačulov se brani sa slobode, odbačen zahtev za određivanje pritvora

NIN pre 3 sata  |  Tanjug, Beta
Tužilaštvo u Novom Sadu: Bačulov se brani sa slobode, odbačen zahtev za određivanje pritvora

Odbornik grupe građana “Budi heroj” u Skupštini Novog Sada Miša Bačulov braniće se sa slobode, odnosno sudiće mu se po redovnom postupku.

Tužilac je tražio pritvor za Bačulova, ali je sudija za prethodni postupak doneo rešenje da se Bačulov brani sa slobode, rečeno je Tanjugu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Njegov advokat Milan Alanović je prethodno rekao da se Miši Bačulovu, kao i još trojici uhapšenih zbog incidenata ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u sredu, 27. avgusta, na teret stavlja napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. MUP je ranije saopštio da se sumnja da
Novi SadTužilaštvoMUPprotestiPolicijaMiša Bačulov

