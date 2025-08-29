Vučić: Sve manje ljudi se okuplja na demonstracijama, shvataju da se stvari moraju rešavati dijalogom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se stvari u Srbiji smiruju i ljudi shvataju da se stvari moraju rešavati dijalogom.

On je za televiziju Pink rekao da sve manje ljudi ide na skupove. Istakao je da će sve biti u redu večeras u Novom Sadu i da je i tamo manji broj ljudi od očekivanog. Vučić je rekao da vlast uvek mora da poziva na dijalog, čak i one koji su uništavali stranačke prostorije. „Moja ruka ostaje ispružena za dijalog. Moja ruka ostaje ispružena za dijalog. Do sada smo se suočavali sa ljudima bez lica koji su se krili iza mase, a za jedan deo ljudi to je predstavljalo