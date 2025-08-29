Penzije RASTU 12 POSTO! Vučić objavio vrlo važne vesti za građane Srbije

Penzije RASTU 12 POSTO! Vučić objavio vrlo važne vesti za građane Srbije

PENZIJE RASTU 12 POSTO! Vučić objavio vrlo važne vesti za građane Srbije Predsednik je objasnio da će posle povećanja prosečna penzija biti oko 490 evra. Prosečna plata do marta sledeće godine 1.000 evra. Uskoro brza pruga do mađarske granice. EXPO menja lice Srbije VLADA ZATVORILA RUPE – TRGOVCI NEĆE MOĆI DA IZBEGNU MERE ZA OGRANIČENJE MARŽI Foto: Alo/ilustracija PAO ČOVEK KOJI JE ZAPOČEO RAT KAVČANA I ŠKALJARACA Posle više godina potrage Sumnja se da je upravo on
