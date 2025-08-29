Ekonomske mere u Srbiji: Jeftinija potrošačka korpa, veće penzije – da li će ovo poboljšati život građana i smiriti društvenu krizu?

Kurir pre 2 sata
Ekonomske mere u Srbiji: Jeftinija potrošačka korpa, veće penzije – da li će ovo poboljšati život građana i smiriti društvenu…
Od 1. decembra očekuje se povećanje penzija. Najstariji građani u Srbiji dobiće povećanje od 12 odsto, čime će prosečna penzija iznositi između 485 i 490 evra. Ovo je saopštio predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da se time ubrzano približavamo dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije, obećane za kraj 2027. godine. Od 1. septembra stupa na snagu ograničavanje marži trgovačkim lancima, odnosno pojeftinjenje u prodavnicama. Ekonomske mere u Srbiji su konkretne
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nije postignut dogovor o povećanju minimalca! Pregovori se sele na sledeći nivo

Nije postignut dogovor o povećanju minimalca! Pregovori se sele na sledeći nivo

Blic pre 1 sat
Veliko povećanje penzija: Evo koliko će iznositi od 1. decembra (tabela)

Veliko povećanje penzija: Evo koliko će iznositi od 1. decembra (tabela)

Dnevnik pre 2 sata
Jeftinija potrošačka korpa, veće penzije – da li će ovo poboljšati život građana i smiriti društvenu krizu?

Jeftinija potrošačka korpa, veće penzije – da li će ovo poboljšati život građana i smiriti društvenu krizu?

Mondo pre 2 sata
Siniša Mali sa penzionerima: Prosečna penzija za decembar iznosiće čak 485 evra

Siniša Mali sa penzionerima: Prosečna penzija za decembar iznosiće čak 485 evra

Kurir pre 3 sata
"To je sjajna vest za naše penzionere" Ministar Mali: Posle povećanja od 12 odsto, evo kolika će biti prosečna penzija! A…

"To je sjajna vest za naše penzionere" Ministar Mali: Posle povećanja od 12 odsto, evo kolika će biti prosečna penzija! A 2012. bila 200 evra! Isplata u januaru

Kurir pre 3 sata
Povećanje penzija: Ko dobija najviše, a ko jedva preživljava?

Povećanje penzija: Ko dobija najviše, a ko jedva preživljava?

Vreme pre 4 sati
Nema dogovora o minimalcu!

Nema dogovora o minimalcu!

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPovećanje penzija

Politika, najnovije vesti »

Uhapšen 18-godišnjak zbog sumnje da je bacio bombu na ugostiteljski objekat

Uhapšen 18-godišnjak zbog sumnje da je bacio bombu na ugostiteljski objekat

N1 Info pre 35 minuta
Ispitni rok na Filozofskom u Novom Sadu odlaže se "zbog sanitarnog rizika"

Ispitni rok na Filozofskom u Novom Sadu odlaže se "zbog sanitarnog rizika"

N1 Info pre 20 minuta
Dojče vele: Da li Evropa gubi Srbiju

Dojče vele: Da li Evropa gubi Srbiju

N1 Info pre 29 minuta
Odlaže se ispitni rok "septembar 1" na Filozofskom fakultetu zbog "procenjenog visokog sanitarnog rizika"

Odlaže se ispitni rok "septembar 1" na Filozofskom fakultetu zbog "procenjenog visokog sanitarnog rizika"

Radio 021 pre 15 minuta
„SNS vlast poslala paravojne formacije Vladimira Mandića da napadaju srpske navijače na Evropskom prvenstvu“

„SNS vlast poslala paravojne formacije Vladimira Mandića da napadaju srpske navijače na Evropskom prvenstvu“

Nova pre 25 minuta