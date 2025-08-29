Nije postignut dogovor o povećanju minimalca! Pregovori se sele na sledeći nivo

Nije postignut dogovor o povećanju minimalca! Pregovori se sele na sledeći nivo

Pregovori o povećanju minimalne zarade (minimalac) u Srbiji za 2026. nisu postignuti ni danas posle treće runde pregovora.

Održani novi razgovori oko minimalne cene rada na tehničkom nivou - predstavnici poslodavaca, sindikata, Vlade Republike Srbije. Sve strane su ostale pri svojim ranijim stavovima. "Iz Vlade Srbiji ostali su pri svom predlogu da se minimalac poveća za 10,1 odsto, mi iz sindikata da bi minimalna zarada trebalo da iznosi 70.000 dinara a poslodavci smatraju da posle oktobarskog povećanja, minimalac više ne bi trebalo ni da se poveća", rekao je član pregovaračkog tima
