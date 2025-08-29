Država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje Počela isplata sredstava iz Alimentacionog fonda

Dnevnik pre 27 minuta
Država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje Počela isplata sredstava iz Alimentacionog fonda

BEOGRAD: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je počela isplata sredstava na osnovu Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda.

Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo je, na osnovu pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, juče donelo prvo rešenje i finansijska sredstva uplatilo na račun korisnika, čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević poručila je da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i da se bori da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo.
