Počela isplata novca iz Alimentacionog fonda za izdržavanje dece

Ministarstvo je, kako je navedeno, na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, donelo prvo rešenje o isplati novca i finansijska sredstva uplatilo na račun korisnika. “Time je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda, namenjenog privremenom izdržavanju”, ističe se u saopštenju.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević rekla je da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i bori se da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo. “Na ovaj način, ne samo da izvršavamo zakonsku obavezu, nego direktno doprinosimo ekonomskom poboljšanju statusa porodica u Srbiji i, što je najvažnije, ispravljamo nepravdu, koja u nekim slučajevima traje mnogo godina i garantujemo ostvarivanje prava svakom detetu