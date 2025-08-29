Počela isplata sredstava iz Alimentacionog fonda

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da je počelo sa isplatom novca iz Alimentacionog fonda.

Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo je, na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, juče donelo prvo rešenje o isplati novca i izvršilo uplatu finansijskih sredstava na račun korisnika, čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju. „Na ovaj način ne samo da izvršavamo zakonsku obavezu, nego direktno doprinosimo ekonomskom poboljšanju statusa porodica u Srbiji i ono što je najvažnije – ispravljamo nepravdu, koja u