Počela isplata novca iz Alimentacionog fonda

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je danas da je počela isplata sredstava iz Alimentacionog fonda.

Na osnovu pristiglih zahteva i priložene dokumentacije, doneto je prvo rešenje o isplati novca, čime je i zvanično uplaćen prvi iznos namenjen privremenom izdržavanju. Ministarka Jelena Žarić Kovačević izjavila je da država više neće tolerisati neodgovorne roditelje i da se na ovaj način bori za sigurno i zdravo detinjstvo svakog deteta. Prema njenim rečima, isplatom iz fonda ispravlja se dugogodišnja nepravda. Žarić Kovačević je istakla da se ovim potezom direktno