Jak vetar u novom sadu ne prestaje da duva! Krajem dana u tri dela zemlje stižu pljuskovi- Temperatura će se spustiti za 12 stepeni!

Dnevnik pre 1 sat
Jak vetar u novom sadu ne prestaje da duva! Krajem dana u tri dela zemlje stižu pljuskovi- Temperatura će se spustiti za 12…

Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, sa slabim ili umerenim vetrom.

U košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 30 u Timočkoj Krajini do 38 stepeni u zapadnoj, severozapadnoj i delom centralnoj Srbiji. Krajem dana i u toku noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj povećanje oblačnosti, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vreme tokom vikenda Za dane vikenda (30 - 31.08.) promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s
