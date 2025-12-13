Premijera predstave "Deca se ne rađaju zla" u KCNS

NOVI SAD - U subotu 13. decembra, sa početkom u 14.00 časova, u Kulturnom centru Novog Sada biće izvedena premijera predstave "Deca se ne rađaju zla" - kojom se zaokružuje četvoromesečni rad u okviru projekta "Čuvarkuća".

Realizovan u saradnji Scenske redakcije Kulturnog centra Novog Sada i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, projekat "Čuvarkuća" namenjen je pre svega deci iz hraniteljskih porodica, ali i svoj ostaloj deci koja su izrazila interesovanje za dramske radionice. Završni rezultat ovog procesa je predstava u režiji Maje Grgić, nastala kao kolektivni izraz dece, kroz kombinaciju rada na tekstu, različitih improvizacija i razgovora o temama koje ih lično