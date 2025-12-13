Premijera predstave "Deca se ne rađaju zla" u KCNS

RTV pre 24 minuta  |  RTV
Premijera predstave "Deca se ne rađaju zla" u KCNS

NOVI SAD - U subotu 13. decembra, sa početkom u 14.00 časova, u Kulturnom centru Novog Sada biće izvedena premijera predstave "Deca se ne rađaju zla" - kojom se zaokružuje četvoromesečni rad u okviru projekta "Čuvarkuća".

Realizovan u saradnji Scenske redakcije Kulturnog centra Novog Sada i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, projekat "Čuvarkuća" namenjen je pre svega deci iz hraniteljskih porodica, ali i svoj ostaloj deci koja su izrazila interesovanje za dramske radionice. Završni rezultat ovog procesa je predstava u režiji Maje Grgić, nastala kao kolektivni izraz dece, kroz kombinaciju rada na tekstu, različitih improvizacija i razgovora o temama koje ih lično
Otvori na rtv.rs

Novi Sad »

Kuvar, RTV1 U 15.20

Kuvar, RTV1 U 15.20

RTV pre 2 sata
AKADEMAC: Balans i emocionalna inteligencija (RTV1 u 12.05)

AKADEMAC: Balans i emocionalna inteligencija (RTV1 u 12.05)

RTV pre 3 sata
Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

RTV pre 6 sati
Naš automatski diskurs je svađa, vređanje i tuča

Naš automatski diskurs je svađa, vređanje i tuča

Radar pre 6 sati
Profesorka ustavnog prava: Moramo biti spremni za odbranu izbornih rezultata

Profesorka ustavnog prava: Moramo biti spremni za odbranu izbornih rezultata

Danas pre 9 sati
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Vojvodina - OFK Beograd u 19. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Vojvodina - OFK Beograd u 19. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 3 minuta
Više od 130.000 prijava za upis objekata po novom zakonu

Više od 130.000 prijava za upis objekata po novom zakonu

Jugmedia pre 16 sati
Novi Sad »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Premijera predstave "Deca se ne rađaju zla" u KCNS

Premijera predstave "Deca se ne rađaju zla" u KCNS

RTV pre 24 minuta
Kuvar, RTV1 U 15.20

Kuvar, RTV1 U 15.20

RTV pre 2 sata
Koje su slabe karike u sistemu koji bi trebalo žene da zaštiti od nasilja i da li su nam potrebne oštrije kazne?

Koje su slabe karike u sistemu koji bi trebalo žene da zaštiti od nasilja i da li su nam potrebne oštrije kazne?

RTV pre 1 dan
Studenti iz Novog Sada objavili plan protesta za 13. decembar

Studenti iz Novog Sada objavili plan protesta za 13. decembar

Nedeljnik pre 1 dan
Književne večeri u Krupari: Julia Kapornjai predstavlja novu zbirku pesama

Književne večeri u Krupari: Julia Kapornjai predstavlja novu zbirku pesama

Subotica.com pre 1 dan