Sud odbio da odredi pritvor Miši Bačulovu osumnjičenom da je predvodio napad napoliciju

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Sud odbio da odredi pritvor Miši Bačulovu osumnjičenom da je predvodio napad napoliciju

Sud je odbio predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da odredi pritvor do 30 dana odborniku u Skupštini Novog Sada i predsedniku grupe građana "Budi heroj" Miši Bačulovu, osumnjičenom da je 27. avgusta na neprijavljenom skupu kod Filozofskog fakulteta predvodio napad na policijske službenike.

Rešenjem sudije za prethodni postupak tog suda odbijen je predlog za određivanje pritvora osumnjičenom, te je određeno da se on pusti na slobodu, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Bačulov je osumnjičen da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. MUP je ranije saopštio da je Bačulov osumnjičen da je 27. avgusta na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta predvodio napad na policijske službenike i da je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Bačulov pušten na slobodu, pritvor nije određen ni studentu Pavlu ni aktivisti Milošu

Bačulov pušten na slobodu, pritvor nije određen ni studentu Pavlu ni aktivisti Milošu

N1 Info pre 44 minuta
Tužilaštvo u Novom Sadu: Bačulov se brani sa slobode, odbačen zahtev za određivanje pritvora

Tužilaštvo u Novom Sadu: Bačulov se brani sa slobode, odbačen zahtev za određivanje pritvora

NIN pre 1 sat
Miša Bačulov pušten na slobodu

Miša Bačulov pušten na slobodu

Blic pre 1 sat
Trojica uhapšenih puštena da se brane sa slobode, hitna pomoć izašla iz zgrade suda (FOTO i VIDEO)

Trojica uhapšenih puštena da se brane sa slobode, hitna pomoć izašla iz zgrade suda (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 59 minuta
Sud odbio da odredi pritvor Bačulovu, osumnjičenom da je predvodio napad na policiju

Sud odbio da odredi pritvor Bačulovu, osumnjičenom da je predvodio napad na policiju

RTS pre 1 sat
Sud odbio da odredi pritvor Bačulovu osumnjičenom da je predvodio napad na policiju

Sud odbio da odredi pritvor Bačulovu osumnjičenom da je predvodio napad na policiju

Politika pre 59 minuta
Protesti u Srbiji: Saslušani privedeni tokom protesta u Novom Sadu, održan skup ispred suda

Protesti u Srbiji: Saslušani privedeni tokom protesta u Novom Sadu, održan skup ispred suda

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTanjugTužilaštvoMUPprotestiMiša Bačulov

Društvo, najnovije vesti »

Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

N1 Info pre 4 minuta
Bačulov pušten na slobodu, pritvor nije određen ni studentu Pavlu ni aktivisti Milošu

Bačulov pušten na slobodu, pritvor nije određen ni studentu Pavlu ni aktivisti Milošu

N1 Info pre 44 minuta
Centar za nestalu decu upozorava: Srbija i dalje bez javnog registra nestalih lica

Centar za nestalu decu upozorava: Srbija i dalje bez javnog registra nestalih lica

Beta pre 0 minuta
Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Sadistički nas muče i hiljadu puta puštaju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć…

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Sadistički nas muče i hiljadu puta puštaju "bebeći plač", ali ja ostajem celu noć (video)

Blic pre 10 minuta
20 godina od razornog uragana Katrina: Nju Orleans pamti potop, a SAD strahuju od nove katastrofe

20 godina od razornog uragana Katrina: Nju Orleans pamti potop, a SAD strahuju od nove katastrofe

Euronews pre 39 minuta