Gaza posle rata... Ko će se nositi sa 'bezbednosnom noćnom morom'

Reuters Ovako izgleda veliki deo Pojasa Gaze posle skoro dve godine rata Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je da želi da izraelske snage preuzmu potpunu kontrolu nad čitavim Pojasom Gaze.

Prema planu, vojska bi u potpunosti uništila Hamas, a zatim predala kontrolu nad celom teritorijom arapskim snagama pod nadzorom Sjedinjenih Država (SAD). Netanjahuov predlog podržavaju desničarski političari u Izraelu. Međutim, planu se protive porodice izraelskih talaca koje Hamas drži u zatočeništvu negde u Pojasu Gaze, kao i mnogi u međunarodnoj zajednici. Izraelski kabinet za bezbednost odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, ali bez