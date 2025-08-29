Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Južne vesti pre 25 minuta
Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Protiv španskog turiste pokrenuta je istraga pošto je iz Kenije objavio snimke na kojima se vidi kako daje pivo slonu, što je izazvalo ogorčenje na društvenim mrežama.

Na snimku zabeleženom u jednom rezervatu divljih životinja, vidi se kako pije pivo lokalnog proizvođača, a zatim poji slona. „Pivo sa prijateljem koji ima kljove“, napisao je u opisu jednog od snimaka koji je postavio na Instagram. Kasnije ih je obrisao zbog negativnih komentara Kenijaca. BBC je analizirao snimke i potvrdio njihovu autentičnost. Pejzaž i mužjak slona ukazuju na to da je video snimljen u rezervatu Ol Jogi u centralnom okrugu Laikipia. Zaposleni u
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

BBC News pre 31 minuta
Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Radio 021 pre 21 minuta
Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Danas pre 25 minuta
Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

Turista dao slonu pivo, bes u Keniji

NIN pre 20 minuta
Slonu daju pivo, gnuove teraju u vodu punu krokodila! Bizarni snimci turista iz Kenije, jedan posebno ozloglašen, nije ostavio…

Slonu daju pivo, gnuove teraju u vodu punu krokodila! Bizarni snimci turista iz Kenije, jedan posebno ozloglašen, nije ostavio ni nosoroga na miru (foto, video)

Kurir pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KenijaBBC

Svet, najnovije vesti »

Moskva odlučno osuđuje pokušaj evropske trojke za ponovno uvođenje sankcija Iranu

Moskva odlučno osuđuje pokušaj evropske trojke za ponovno uvođenje sankcija Iranu

Sputnik pre 5 minuta
Budžetska kriza u Francuskoj – pada vlada?

Budžetska kriza u Francuskoj – pada vlada?

NIN pre 6 minuta
Haos u Jemenu: Ubijen premijer

Haos u Jemenu: Ubijen premijer

B92 pre 1 minut
Tajac; Putin "ispalio" Trampa

Tajac; Putin "ispalio" Trampa

B92 pre 6 minuta
Kina spremna da sarađuje sa svim miroljubivim zemljama kako bi očuvala ispravan pogled na istoriju

Kina spremna da sarađuje sa svim miroljubivim zemljama kako bi očuvala ispravan pogled na istoriju

Beta pre 16 minuta