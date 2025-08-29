Turista dao slonu pivo, bes u Keniji
Južne vesti pre 25 minuta
Protiv španskog turiste pokrenuta je istraga pošto je iz Kenije objavio snimke na kojima se vidi kako daje pivo slonu, što je izazvalo ogorčenje na društvenim mrežama.
Na snimku zabeleženom u jednom rezervatu divljih životinja, vidi se kako pije pivo lokalnog proizvođača, a zatim poji slona. „Pivo sa prijateljem koji ima kljove“, napisao je u opisu jednog od snimaka koji je postavio na Instagram. Kasnije ih je obrisao zbog negativnih komentara Kenijaca. BBC je analizirao snimke i potvrdio njihovu autentičnost. Pejzaž i mužjak slona ukazuju na to da je video snimljen u rezervatu Ol Jogi u centralnom okrugu Laikipia. Zaposleni u