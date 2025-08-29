"Moramo da shvatimo da će to trajati": Terzić se oglasio posle poraza, sve podsetio kakav je tim poveo

Mondo pre 33 minuta  |  Tijana Jevtić
"Moramo da shvatimo da će to trajati": Terzić se oglasio posle poraza, sve podsetio kakav je tim poveo

Reprezentacija Srbije se borila, ali je posustala u finišu.

Naše odbojkašice su posle poraza od Holandije u osmini finala Svetskog prvenstva morale da predaju tron nekoj drugoj reprezentaciji, a posle bolnog izgubljenog meča, oglasio se i selektor Zoran Terzić. Istakao je trener našeg nacionalnog tima da je u ekipi veliki broj novih igračica, te da je to proces stvaranja ekipe nešto što će trajati. Mogli smo da vidimo silnu želju na licima naših devojka, suze posle meča pokazale su da je tuga ogromna, ali jednostavno je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sledeća stanica – Portugal udar na Novaka Đokovića: Britanski teniser optužio Srbina za prljave trikove!

Sledeća stanica – Portugal udar na Novaka Đokovića: Britanski teniser optužio Srbina za prljave trikove!

Hot sport pre 48 minuta
UŽIVO US open dan 6: Nori „prozivao“ Novaka, Alkaraz kao brzi voz

UŽIVO US open dan 6: Nori „prozivao“ Novaka, Alkaraz kao brzi voz

Sport klub pre 13 minuta
Selektor Zoran Terzić sumirao utiske nako ispadanja Srbije sa svetskog prvenstva: "Žal ostaje, naše je da se nerviramo!"

Selektor Zoran Terzić sumirao utiske nako ispadanja Srbije sa svetskog prvenstva: "Žal ostaje, naše je da se nerviramo!"

Dnevnik pre 29 minuta
Lepa vest u porodici Tijane Bošković

Lepa vest u porodici Tijane Bošković

Sport klub pre 44 minuta
Japanu azijski derbi, favorit lako do četvrtfinala

Japanu azijski derbi, favorit lako do četvrtfinala

Sport klub pre 28 minuta
Terzić: "Žal ostaje, naše je da se nerviramo!"

Terzić: "Žal ostaje, naše je da se nerviramo!"

B92 pre 39 minuta
Suze i neverica srpkinja, dosadašnjih šampionki sveta: Ovako su naše odbojkašice reagovale na šokantno ispadanje sa Svetskog…

Suze i neverica srpkinja, dosadašnjih šampionki sveta: Ovako su naše odbojkašice reagovale na šokantno ispadanje sa Svetskog prvenstva (foto)

Večernje novosti pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoHolandija

Sport, najnovije vesti »

Alkaraz pobedio Darderija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Alkaraz pobedio Darderija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Danas pre 39 minuta
Mladenović, Nedeljković i Dušanić: Čast domaćinu, nama je pobeda domaći zadatak! Grb i ćilim su obaveza!

Mladenović, Nedeljković i Dušanić: Čast domaćinu, nama je pobeda domaći zadatak! Grb i ćilim su obaveza!

Plus online pre 8 minuta
Srbija sve sigurnija protiv Portugalije

Srbija sve sigurnija protiv Portugalije

RTS pre 3 minuta
Košarkaši Partizana započeli pripreme, Pokuševski u ulozi Marinkovića

Košarkaši Partizana započeli pripreme, Pokuševski u ulozi Marinkovića

RTS pre 13 minuta
Predomislila se Zvezda, ništa od prodaje Timija Maksa Elšnika!

Predomislila se Zvezda, ništa od prodaje Timija Maksa Elšnika!

Sportske.net pre 8 minuta