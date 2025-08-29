Vremenska prognoza za 29. avgust: Poslednji tropski dan u ovom mesecu, pa naglo osveženje uz nevreme

Prema vremenskoj prognozi za petak 29. avgust 2025. godine, biće oblačno i svežije u jutarnjim časovima uz slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje, a mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom u više delova zemlje.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna tokom dana oko 38 stepeni. U Vojvodini je, prema vremenskoj prognozi, tokom dana moguć vetar. Prosečna temperatura oko 37 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za subotu 30. avgust, najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša do 34 stepena. Jutro oblačno, moguć vetar u nekim predelima Srbije, a očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 31. avgust, pretežno sunčano, vetar