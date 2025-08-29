Ristić: Za medije u vlasništvu UM javnost jedini spas - taj glas treba da se čuje do Brisela i Londona

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Ristić: Za medije u vlasništvu UM javnost jedini spas - taj glas treba da se čuje do Brisela i Londona

"Za medije u vlasništvu United Media javnost je zapravo jedini spas u ovom trenutku i taj glas javnosti treba da se čuje do Brisela i Londona.

Verujem da u investicionom fondu BC partners svakako postoje ljudi koji ovo doživljavaju kao reputacionu katastrofu zato što su u različitim grama posla i ovo nikome ne treba", izjavio je direktor nedeljnika "Vreme" Stevan Ristić. Stevan Ristić je istakao da je "bio skandalizovan kada je video transkript razgovora direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića i direktora United Group Stena Milera. "Ne mogu da verujem da jedan ozbiljan investicioni fond kakav je BC
Nova pre 14 minuta
