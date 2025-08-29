Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Miler–Lučić: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Danas pre 6 sati
Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Miler–Lučić: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Objavljivanjem audio snimka razgovora između Stena Milera i Vladimira Lučića, istina je konačno izašla na videlo, saopštila je direktorka Junajted medije, Aleksandra Subotić povodom izlaska u javnost pomenutog snimka.

Saopštenje prenosimo u celosti: Objavljivanjem audio snimka razgovora između Stena Milera i Vladimira Lučića, istina je konačno izašla na videlo. Nedvosmisleno je razotkriveno do koje mere je vlast u Srbiji, predvođena Aleksandrom Vučićem, spremna da ide ne bi li utišala i oslabila nezavisne glasove N1 i Nove – medije koji su danas, u vremenu represije i manipulacija, važniji i potrebniji nego ikada. Ovaj slučaj prevazilazi lokalne okvire i mora dobiti svoj epilog
