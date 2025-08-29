Utvrditi odgovornost Stena Milera nakon razgovora sa direktorom srpskog Telekoma

Radar pre 3 sata  |  Radar
Utvrditi odgovornost Stena Milera nakon razgovora sa direktorom srpskog Telekoma

Imajući u vidu da je i United Group potvrdila da je do ovog razgovora Milera i Lučića došlo, smatramo da ono što su čuli građani, ne samo u Srbiji već širom Evrope, ne može ostati bez posledica

Urednici United Media u Srbiji zahtevaju hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti generalnog direktora United Group-a Stena Milera, nakon što je OCCRP objavio snimak njegovog razgovora sa direktorom Telekoma Srbije Vladimirom Lučićem. Na danas održanom sastanku urednika N1, Nove, Danasa i Radara konstatovano je da naše redakcije stoje jedinstveno iza zahteva za očuvanje svoje nezavisnosti i da ne pristaju da budu predmet političkih dilova i trgovine između
