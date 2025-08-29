„Država neovlašćeno prisluškuje građane, a sada se buni zbog prisluškivanja“

Građanski pokret "Solidarnost" upitao je danas zbog čega se država buni protiv prisluškivanja razgovora direktora "Telekoma Srbije" Vladimira Lučića i generalnog direktora "Junajted grupe" (United Group) Stena Milera, kada istovremeno "nezakonito prisluškuje aktiviste i zbog toga ih drži u pritvoru". „Svedoci smo apsurda pravne i političke selektivnosti u Srbiji. Kada se nezakonito prisluškuju aktivistkinja Marija Vasić i drugi novosadski borci za javni interes,