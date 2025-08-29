Vlada Srbije usvojila dopunjenu uredbu o maržama

N1 Info pre 42 minuta  |  Beta
Vlada Srbije usvojila dopunjenu uredbu o maržama

Vlada Srbije usvojila je danas na vanrednoj sednici dopunjenu uredbu o ograničavanju marži trgovinskih lanaca kojom su ograničeni "logistički rabat" i druge naknade, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe sada sadrži i odredbe kojima se "logistički rabat" i "naknada za manjak robe i otpis robe" ograničava na tri, odnosno jedan odsto. Vlada Srbije je uredbu usvojenu u četvrtak koja od 1. septembra predviđa ograničavanje marži trgovinskih lanaca na 20 odsto, dopunila jer su trgovci već pokušali da je zloupotrebe i proizvođačima nametnu dodatne troškove, navodi se u saopštenju.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Blic pre 12 minuta
Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama - ograničen logistički rabat i naknade

Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama - ograničen logistički rabat i naknade

Euronews pre 1 sat
Po hitnom postupku promenjena Uredba o maržama

Po hitnom postupku promenjena Uredba o maržama

Danas pre 36 minuta
Usvojena dopunjena uredba o maržama - Ograničen logistički rabat

Usvojena dopunjena uredba o maržama - Ograničen logistički rabat

Ekapija pre 22 minuta
Dopunjena uredba o maržama: Ograničena visina logističkog rabata i naknade za manjak i otpis

Dopunjena uredba o maržama: Ograničena visina logističkog rabata i naknade za manjak i otpis

Nedeljnik pre 27 minuta
Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama! Evo šta se trgovcima sada ograničava

Vlada usvojila dopunjenu uredbu o maržama! Evo šta se trgovcima sada ograničava

Blic pre 37 minuta
Vučić: Vlada će doneti novu uredbu jer su trgovci već pokušali da zloupotrebe prvu

Vučić: Vlada će doneti novu uredbu jer su trgovci već pokušali da zloupotrebe prvu

Sputnik pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

"Rajaner" povećava bonuse za svoje radnike, a na štetu putnika

"Rajaner" povećava bonuse za svoje radnike, a na štetu putnika

Kamatica pre 12 minuta
Centar broker dvanaesti je izdavatelj mini obveznica u sklopu PBZ Minibond inicijative

Centar broker dvanaesti je izdavatelj mini obveznica u sklopu PBZ Minibond inicijative

SEEbiz pre 7 minuta
Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Vlada hitno menja Uredbu zbog pritisaka trgovačkih lanaca na dobavljače!

Blic pre 12 minuta
Prvo komercijalno skladište CO2 počelo sa radom

Prvo komercijalno skladište CO2 počelo sa radom

Danas pre 8 minuta
Novi HONOR Magic V5 uređaj je stigao u Srbiju: Beskompromisno, napredno preklopno iskustvo u ultra-tankom, ultra-izdržljivom i…

Novi HONOR Magic V5 uređaj je stigao u Srbiju: Beskompromisno, napredno preklopno iskustvo u ultra-tankom, ultra-izdržljivom i ultra-moćnom uređaju

Blic pre 3 minuta