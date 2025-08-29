Vlada Srbije usvojila dopunjenu uredbu o maržama

Vlada Srbije usvojila je danas na vanrednoj sednici dopunjenu uredbu o ograničavanju marži trgovinskih lanaca kojom su ograničeni "logistički rabat" i druge naknade, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe sada sadrži i odredbe kojima se "logistički rabat" i "naknada za manjak robe i otpis robe" ograničava na tri, odnosno jedan odsto. Vlada Srbije je uredbu usvojenu u četvrtak koja od 1. septembra predviđa ograničavanje marži trgovinskih lanaca na 20 odsto, dopunila jer su trgovci već pokušali da je zloupotrebe i proizvođačima nametnu dodatne troškove, navodi se u saopštenju.